Francia: commissione inchiesta parlamentare, relazione "opaca" tra Macron e Uber

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha una relazione "opaca" e "privilegiata" con la piattaforma statunitense Uber. È quanto si legge nel rapporto finale preparato da una commissione di inchiesta parlamentare, dal quale emerge "la confidenzialità e l'intensità dei contatti tra Macron e Uber. Nel periodo in cui era ministro dell'Economia, l'attuale presidente avrebbe stretto un accordo "segreto" con la società statunitense affinché rinunciasse all'applicazione Uber Pop in cambio dello snellimento delle procedure necessarie per ottenere la licenza di Ncc. "È nel disprezzo di ogni legalità e grazie ad un lobbying aggressivo presso dei responsabili pubblici che l'azienda americana è riuscita a fare concorrenza in maniera sleale" ai taxi, spiega il rapporto.(Frp)