Torino: Atc, sgomberate cantine occupate abusivamente in via Arquata

- Si è svolta all'alba di questa mattina l'operazione di sgombero delle cantine del complesso Atc di via Arquata a Torino che erano occupate abusivamente. "Il contrasto alla microcriminalità, anche negli aspetti che possono apparire marginali, rappresenta un fondamentale deterrente per prevenire situazioni di degrado. Per questo - ha affermato il presidente dell'Atc, Emilio Bolla - siamo grati alla Polizia Municipale per il loro intervento e agli assegnatari degli alloggi che contribuiscono tenere alto il livello dell'attenzione per il rispetto della convivenza civile", ha concluso.(Rpi)