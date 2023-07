Giordania: protocollo d’intesa tra ministero Energia e società australiana per ricerca rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia e delle Risorse minerarie della Giordania ha firmato un protocollo d’intesa con una società australiana non meglio precisata, per le ricerche di minerali di rame nella regione di Wadi Malga, in prossimità del Mar Morto. Lo ha riferito l'emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. Il ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie, Saleh Kharabsheh, ha dichiarato che “in futuro saranno stipulati ulteriori accordi per le ricerche di potassio e litio”. Secondo quanto riferito dal dicastero giordano, la società australiana ha annunciato che la sua squadra inizierà la prossima settimana le attività esplorative nella regione meridionale del Mar Morto, "promettendo risultati in tempi rapidi". (Res)