Pnrr: Fitto, sfida è mettere insieme risorse rispetto a scelte coerenti

- "Siamo in un momento decisivo, fondamentale. La rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà oggetto di una individuazione corretta e coordinata delle questioni che abbiamo indicato. Penso che ci sia una buona traccia di lavoro anche sulle prospettive. Oggi abbiamo una grande opportunità, quella di mettere insieme per la prima volta risorse, che non sono poche, sono tante, rispetto a scelte coerenti ed efficaci. Questa è la sfida che abbiamo di fronte". Lo ha sottolineato il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione della conferenza stampa, presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, di presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull'economia e la società del Mezzogiorno. (Rin)