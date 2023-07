Ue: Tajani, non condivido decisione di Bce su tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non condivido quello che fa la Banca centrale europea, che aumenta i tassi per combattere l’inflazione, quando questo fenomeno è provocato dall’aumento delle materie prime e non dalla crescita. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all’assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma. “Non abbiamo nessuna colpa, la guerra non l’abbiamo dichiarata noi”, ma la Bce “non deve mettere in ginocchio famiglie e imprese”, andando oltretutto “ad annunciare futuri nuovi aumenti dei tassi”. Questo “spaventa” chiunque fa impresa, ha osservato Tajani, auspicando che si favorisca invece la crescita. (Res)