Imprese: Tajani, serve rivoluzione liberale che nasca da una riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo far sì che in Italia ci sia una rivoluzione liberale, che sia figlia di una riforma fiscale, tributaria e della burocrazia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all’assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma. “Tutto questo insieme di riforme messo a sistema produce quello che io chiamo ‘il salario ricco’”, ha detto Tajani, secondo cui “non si può pretendere a lungo termine che lo Stato metta i soldi”. “Il salario minimo voluto dalla sinistra è un sistema vetero-socialista”, che “distrugge la meritocrazia e livella tutto in basso”. (Res)