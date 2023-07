Autostrade: Filt-cgil, rinnovo contratto importante economicamente e normativamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo del contratto nazionale autostrade e trafori sottoscritto oggi è “importante non solo dal punto di vista economico, ma anche normativo”. Lo ha detto la segretaria nazionale di Filt-cgil Giorgia D'Errico. “È rilevante alla luce dell'inflazione, aver incrementato le retribuzioni, ma sono altrettanto significativi i miglioramenti normativi quali l'aumento di due giorni di paternità obbligatoria rispetto ai dieci già previsti per legge e i tre giorni di malattia bimbo, retribuiti al 100 per cento", ha spiegato. “Questo rinnovo contrattuale va valutato, non solo considerando il suo valore economico, ma anche quello sociale che è diventato un pezzo fondamentale della trattativa”, ha concluso D’Errico. (Com)