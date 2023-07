Brasile-Italia: conferenze su “Città Contemporanea e Conservazione Urbana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello, è stato inaugurato alla Facoltà di Architettura ed Urbanistica dell’Università di Brasilia il ciclo di conferenze “Città Contemporanea e Conservazione Urbana”. Sono in programma lezioni, mini corsi e seminari sul rapporto tra la conservazione del patrimonio storico e l’urbanistica moderna, basata sull’eredità dell’architetto ed ingegnere italiano del ‘900, Gustavo Giovannoni, creatore del concetto di patrimonio urbano. Ospite d’onore il professore di restauro al Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, Andrea Pane, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “La conservazione urbana in Italia nel Novecento: dal tessuto urbano storico al patrimonio moderno”. (segue) (Brb)