Migranti: Schlein, non condivido accordo con Tunisia, approccio come con Turchia e Libia

- La segretaria del Pd Elly Schlein si è detta contraria al Memorandum d'Intesa firmato fra Ue e Tunisia. "Penso che sia il solito tentativo di esternalizzare le frontiere senza curarsi del rispetto dei principi di democrazia e dei diritti fondamentali delle persone. Non condividiamo un approccio che, in un'ottica securitaria, si focalizza solo sull'aspetto di frenare i flussi migratori, quando al contempo sappiamo gli sconvolgimenti che la Tunisia sta vivendo, sia dal punto di vista del rispetto della democrazia, che economico e sociale", ha detto in un punto stampa a margine dell'incontro pre-vertice Ue-Celac del Partito socialista europeo, a Bruxelles. "È un approccio che abbiamo già visto in passato. Lo abbiamo visto con la Turchia e con la Libia, e non posso trovarmi d'accordo con questo approccio", ha concluso Schlein. (Beb)