Santanchè: Gribaudo (Pd), nessun giustizialismo, faccia un passo indietro

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "a margine dell'ultimo vertice Nato, ha scelto di rompere il suo prolungato silenzio su questa vicenda dicendo che 'un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro'. Come ha già provato a fare la ministra quando è andata al Senato, Meloni tenta di utilizzare lo storico scontro tutto italiano tra garantismo e giustizialismo per giustificare la scelta politica di tenere la ministra Santanchè nel suo ruolo". Lo ha detto l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, nell'interpellanza al governo, in Aula alla Camera, sulla ministra del Turismo. "Non si tratta di giustizialismo: noi chiediamo alla Santanchè di fare un passo indietro per tutelare il prestigio e il lavoro dell'istituzione che presiede, non essendo in grado, al momento, di fornire risposte chiare e inequivocabili sulle accuse di illecito sulla gestione delle sue aziende mosse direttamente dai suoi dipendenti, che ci hanno messo la faccia, attraverso un'importante trasmissione televisiva del nostro Paese - ha proseguito la parlamentare -. E' una questione di opportunità politica, di rispetto delle istituzioni. Perciò, chiediamo quali iniziative urgenti il governo intenda adottare al fine di fare al più presto chiarezza sui gravi fatti esposti, che, al di là delle loro eventuali implicazioni civili e penali, non sono degni della disciplina e dell'onore che dovrebbero caratterizzare le azioni di un Ministro della Repubblica. Chiediamo quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di tutelare i lavoratori delle società Visibilia e Ki Group e sanzionarne i comportamenti scorretti nei confronti dei loro dipendenti, nonché per tutelare le società messe in difficoltà da una gestione improvvida e scorretta e per fare chiarezza sul prestito non restituito a Invitalia". (segue) (Rin)