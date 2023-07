Santanchè: Gribaudo (Pd), nessun giustizialismo, faccia un passo indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gribaudo ha aggiunto: "Come deputati non possiamo ritenerci soddisfatti dall'audizione della ministra al Senato che ha scelto di non parlare delle questioni più spinose che riguardavano le sue aziende, spostando l'attenzione su di sé o sul tema del garantismo. Mentre la senatrice festeggiava il Natale riprendendo il suo villaggio natalizio animato a centrotavola, la maggior parte dei dipendenti di Ki group era stata da poco licenziata senza ricevere la liquidazione. Ci risulta che l'ammontare complessivo delle liquidazioni che Ki group deve ancora pagare è di circa 800.000 euro. Perché si sono tutelati prima i profitti della ministra e del suo ex compagno invece che tutelare il diritto dei fornitori e al Trattamento di fine rapporto dei lavoratori (Tfr)? Vogliamo sapere precisamente quante persone sono ancora in attesa del Tfr e se e come questi lavoratori saranno risarciti dal danno subito, perché non è accettabile che i loro diritti vengano calpestati per la responsabilità di imprenditori avventati, con scarsa etica imprenditoriale e incapaci di gestire le finanze della società, che finiscono per essere premiati dalla vostra maggioranza con la nomina a ministro della Repubblica". (Rin)