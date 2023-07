Imprese: Simest e ministero Esteri presentano nuova operatività Fondo 394

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un intervento in apertura del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, è stata presentata oggi alla Farnesina la nuova operatività del Fondo 394, lo strumento gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari esteri per finanziare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Il fondo avrà una dotazione di 4 miliardi di euro, dedicati in prevalenza alle Pmi. All’evento sono intervenuti i vertici di Simest, società del Gruppo Cdp: il presidente Pasquale Salzano e l’amministratrice delegata Regina Corradini D’Arienzo. Il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato: “La ripresa del Fondo 394 è frutto della forte volontà del Governo di sostenere e rafforzare lo sviluppo internazionale del Made in Italy. Attraverso la diplomazia della crescita ci impegniamo a promuovere la competitività delle nostre imprese. Forniamo loro un prezioso strumento di finanza agevolata che sostiene i loro investimenti e rafforza il posizionamento dei prodotti italiani sui mercati mondiali. Per la prima volta, inoltre, viene ampliata la platea d'imprese servite con l'inclusione delle filiere produttive. Un’importante innovazione nel senso dell'estensione del nostro impegno a favore di tutte le componenti del sistema economico nazionale”. (segue) (Com)