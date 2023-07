Mar Nero: Cremlino, posizione europea su accordo grano è "senza vergogna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha definito "senza vergogna" la posizione dei Paesi europei che non hanno rispettato i termini dell'accordo sul grano. Così il portavoce ha commentato nel corso di una conferenza stampa le parole del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, secondo cui la Russia sarebbe responsabile della potenziale crescita dei prezzi sul grano e le mancate forniture dei cereali ai Paesi bisognosi. "La Russia ha adempiuto ai suoi obblighi e ha esteso questo accordo più volte, nonostante il fatto che i termini di questo accordo nei confronti della Federazione Russa non siano stati attuati. E in questo caso, probabilmente, la posizione degli Stati europei dovrebbe essere definita senza vergogna", ha detto Peskov. Il portavoce del capo dello Stato russo ha sottolineato che la Russia non è d'accordo con la dichiarazione di Blinken. "In questo caso, non ho dubbi sul fatto che i miei colleghi del ministero degli Esteri daranno la loro valutazione alle parole di Blinken", ha concluso Peskov.(Rum)