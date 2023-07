© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rende noto su Twitter di aver incontrato l’ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Ángel Fernández-Palacios Martinez. "Italia e Spagna assieme per una Pubblica amministrazione più semplice, innovativa e digitale in Europa", aggiunge il ministro. (Rin)