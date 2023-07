Omicidio Bricca: Procuratore Frosinone, da impuntati tentata vendetta per ristabilire autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concorso in omicidio volontario premeditato, con le aggravanti dei futili motivi consistenti nel tentativo di vendicare "gli affronti subiti dal gruppo di cui facevano parte i due indagati" Mattia e Roberto Toson "per aver avuto la peggio in due risse avvenute il 28 e il 29 gennaio poco distante da dove il 30 gennaio, è stato ucciso Thomas Bricca". Lo ha detto il procuratore di Frosinone Antonio Guerriero, nel corso della conferenza stampa che si è svolta in tribunale a Frosinone dopo l'arresto dei due indagati per l'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri il 30 gennaio scorso. "Un affronto – ha detto il procuratore – che minava la loro autorevolezza e decisero un'azione efferata che costituisse un monito per tutti". Il procuratore, inoltre ha specificato che Thomas non aveva partecipato alle risse precedenti. Tra le contestazioni dei resti anche la violazione di una misura cautelare.(Rer)