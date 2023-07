Maltempo: Figliuolo, emergenza sta terminando, ristori per cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente “siamo in una fase di transizione, sta terminando l’emergenza”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, generale Francesco Figliuolo, in audizione in commissione Ambiente alla Camera. “Ora dobbiamo elargire i finanziamenti per ciò che riguarda la somma urgenza – ha aggiunto -. I ristori sono legati alle ordinanze della protezione civile, la 992 del 2023, e sono previsti per i cittadini e le imprese”, ha chiarito il commissario. “Quando avremo la conversione in legge invieremo ai comuni una modulistica semplice che includerà obblighi di legge e trasparenza. Bisogna essere veloci, ma fare bene, ed essere certi di dare a chi effettivamente ha avuto il danno”, ha concluso Figliuolo. (Rin)