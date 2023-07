Tunisia-Italia: Aics firma accordo con Banca mondiale per sostegno Istituto di statistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha partecipato con il direttore della Banca mondiale in Tunisia, Alexandre Arrobio e con il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) a Tunisi, Andrea Senatori, alla firma di un accordo per il sostegno all’Istituto nazionale di statistica. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia su Facebook, aggiungendo che il Paese conferma il suo impegno al fianco della Tunisia nel processo di sviluppo sostenibile del Paese. (Tut)