Bosnia: oggi seduta straordinaria presidenza, focus su ultime leggi "anti-costituzionali" adottate da Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per oggi una sessione straordinaria della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, su richiesta dell'esponente musulmano dello stesso organo, Denis Becirovic. Lo riporta l'emittente "N1". Sul tavolo le ultime leggi del governo della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) a riguardo della non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale del Paese e dell'Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina Christian Schmidt sul territorio della stessa entità, considerate dallo stesso Becirovic "anti-costituzionali". (Seb)