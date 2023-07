Auto: Tavares (Stellantis), l'India è un Paese "chiave" per il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India è un Paese "chiave" per Stellantis. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo franco-italiano, in un'intervista rilasciata al settimanale "Le Point". "Il nostro credo è sviluppato e fabbricato dagli indiani, prima di tutto per gli indiani", ha affermato il dirigente, spiegando che Stellantis vuole rendere la sua "base indiana" una "fonte di sviluppo per gli altri Paesi della regione Asia-Pacifico". "Nel 2022 abbiamo avuto una crescita superiore al 57 per cento in volumi e contiamo di perseguire questa tendenza con una politica di offerta molto dinamica". "Il contesto geopolitico internazionale non è lo stesso per l'India e la Cina", ha affermato Tavares. "È una delle ragioni per le quali abbiamo una politica assets light in Cina", ha aggiunto l'amministratore delegato, ricordando che "il modello economico dell'India è differente". È "più aperto e permette di gestire meglio la nostra catena di valori e il potenziale dei nostri investimenti", ha affermato il dirigente. (Frp)