Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteGenova, Camera di Commercio, Sala Dorata e Salone del Bergamasco, l’assessore Tronzano partecipa alla Cabina Economica del Nord OvestOre 10, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, l’assessore Marnati porta i saluti istituzionali all’evento di consultazione partenariale di due misure finanziate dal Fesr 2021-27 sull’efficientamento energetico degli edifici pubbliciOre 10, Valenza Po (AL), Consorzio per la formazione professionale dell’Alessandrino Fot.Al, via Raffaello 2, il presidente Cirio e l’assessore Chiorino intervengono alla presentazione delle Academy di filieraOre 12, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, il vicepresidente Carosso e l’assessore Marnati intervengono alla conferenza stampa di presentazione dei bandi Fesr su infrastrutture verdi e forestazioneOre 13, Torino, ospedale Maria Vittoria, via Cibrario 72, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della nuova Terapia intensivaOre 15, Torino, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, via Giolitti 1, l'assessore Gabusi partecipa ad un incontro di confronto aperto su temi strategici quali trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e attività di protezione civileOre 17, Torino, via Romolo Gessi 5, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del volume "Piemonte e Valle d'Aosta culla della Guardia di Finanza - Viaggio tra luoghi, caserme e tradizioni"Ore 18, Bossolasco (CN), Le Due Matote Relais, il vicepresidente Carosso e l’assessore Poggio partecipano alla presentazione al territorio della 93a Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (segue) (Rpi)