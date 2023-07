Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9, il Sindaco interviene alla trasmissione radiofonica "Tutto Città, il Sindaco in diretta" in onda su Radio Juke box e radio GTTOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 11:30, Circolo della Stampa Sporting, corso Agnelli 45: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa del programma Little Tennis Championship 2023/2024 di Tennis FoundationOre 16:30, Palazzo Civico, Sala Orologio:seduta della Commissione Contrasto femomeni di intolleranza e razzismo. Odg: la comunità romena di Torino: audizione del centro di cultura e tradizioni italo-romene cCCTIR e della federazione delle associazioni romene e moldave del Piemonte FarmpOre 18, Mercato Centrale, piazza della Repubblica: l'assessore Chiavarino partecipa all'incontro "Riscopriamo i mercati di Torino" (Rpi)