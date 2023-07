Economia: Edison pubblica il bilancio sociale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale ETS rende nota la pubblicazione del Bilancio Sociale 2022. EOS nasce a gennaio 2021, con l'obiettivo di creare valore sociale nei territori in cui Edison è presente, consolidando il ruolo della società di operatore energetico responsabile, impegnato con le proprie persone e competenze per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. "Siamo orgogliosi di raccontare il lavoro e i risultati concreti di un percorso partecipato che ha coinvolto tante persone, dal team Eos ai partner territoriali, dalle istituzioni ai volontari di Edison, nella messa a terra di progettualità ad alto impatto sociale», dichiara Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale. «Nel 2022 abbiamo attivato 12 progetti tra Lombardia, Piemonte e Sicilia, in collaborazione con 40 partner locali, su quattro vettori: rigenerazione sociale urbana, sport accessibile, educazione civica innovativa e sostenibilità delle organizzazioni culturali. Nel prossimo biennio prevediamo di attivarne tanti altri in Campania, Sardegna, Lazio, Puglia e Veneto. Lo scorso anno abbiamo posto le fondamenta del nostro percorso che pone al centro le giovani generazioni: ci impegniamo ad accompagnarle in un percorso di crescita incoraggiando le loro aspirazioni senza imporre i nostri parametri da adulti, ma anche ad imparare da loro, ascoltandoli e rendendoli partecipi delle nostre decisioni e iniziative". (segue) (Com)