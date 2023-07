Economia: Edison pubblica il bilancio sociale 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione EOS è impegnata nella promozione di sviluppo sociale, crescita e educazione di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, per contribuire a contrastare la povertà educativa, fenomeno in forte crescita in Italia, che impedisce a ragazzi e ragazze di apprendere, sperimentare e coltivare le proprie aspirazioni e talenti.In Italia, infatti, il tasso di minori che vivono in povertà assoluta è triplicato negli ultimi 10 anni e le famiglie in tale condizione sono più di 1,9 milioni. La spesa delle famiglie per l'istruzione resta in media molto bassa, in particolare per i nuclei familiari più poveri della popolazione e nelle regioni del Sud, e i ragazzi e le ragazze spesso abbandonano la scuola per la fragilità del contesto familiare in cui sono nati e per l'inadeguatezza delle strategie di recupero attuate dalle scuole stesse. Nell'ultimo anno scolastico oltre 80 mila studentesse e studenti sono stati bocciati per le troppe assenze. Con la pandemia, è aumentata la quota di bambini, bambine, ragazzi e ragazze che nel tempo libero non praticano sport né svolgono attività fisica. In particolare, questa quota fra gli 11 e i 14 anni è aumentata dal 15,7 per cento del 2019 al 21,3 per cento del 2021. La Fondazione EOS opera attraverso un piano triennale 2022-2024 le cui iniziative vengono ideate e implementate in co-progettazione con Enti del Terzo Settore già attivi sui territori, per metter a fattor comune conoscenze e competenze complementari. (segue) (Com)