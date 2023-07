Economia: Edison pubblica il bilancio sociale 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, le azioni puntano ad avere un impatto di lungo periodo al fine di lasciare ai territori un'eredità forte e identificabile. La Fondazione si occupa anche della misurazione dell'impatto sociale prodotto tramite parametri qualitativi e quantitativi, con l'obiettivo di cogliere i cambiamenti effettivamente generati nella vita dei ragazzi e delle ragazze protagonisti delle iniziative e nell'intera comunità. Il bilancio d'esercizio 2022 si è chiuso con un equilibrio sostanziale tra le donazioni raccolte dalla Fondazione e le erogazioni liberali effettuate. Le elargizioni totali ricevute dalla Fondazione ammontano a 1,2 milioni di euro. La dotazione annuale è stata interamente destinata alle attività della Fondazione e in via residuale, secondo quanto preventivato, ai costi di esercizio. Gli investimenti sostenuti nel 2022 ammontano a 1,3 milioni di euro, e comprendono anche l'avanzo di gestione dell'anno precedente impiegato per sostenere attività legata alle emergenze, con particolare riferimento alla crisi ucraina. Il piano di sviluppo triennale della Fondazione prevede anche un progressivo incremento della dotazione annuale da parte di Edison, da affiancare ad altri fondi ricavati da attività di fundraising e partecipazione a bandi in partnerariato con gli enti del terzo settore attivi sul campo In particolare, l'erogazione liberale relativa all'anno 2023 è stata approvata con un incremento di 200 mila euro rispetto a quella dell'anno precedente per un ammontare complessivo di 1,3 milioni, mentre sempre per quest'anno è atteso un incremento del budget a disposizione dei progetti pari al 32 per cento grazie ai due cofinanziamenti con Con I Bambini (uno relativo a Traiettorie Urbane e l'altro al nuovo progetto Criscito a Napoli). (Com)