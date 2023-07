Spagna: Abascal (Vox), assenza leader popolari a dibattito tra candidati non va bene per cittadini e suoi elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza del presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, al dibattito di domani tra i candidati alla presidenza del governo per le elezioni generali del 23 luglio prossimo "non va bene né per gli spagnoli né per i suoi elettori". Lo ha detto il leader del partito sovranista Vox, Santiago Abascal, in un incontro organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press", sottolineato che avrebbe preferito che l'incontro "fosse veramente plurale". Tuttavia, il leader di Vox ritiene che il dibattito di domani sia "più rappresentativo" del faccia a faccia che Feijoo e il presidente Pedro Sanchez hanno tenuto una settimana fa, perché permetterà agli spagnoli di ascoltare "l'intera offerta politica". Abascal, che si confronterà con Sanchez e la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz alla guida della piattaforma Sumar, ha preannunciato che il suo discorso arriverà "in modo diretto" agli elettori rispetto alle "demonizzazioni e i trucchi magici" di Sanchez. (Spm)