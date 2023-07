Imprese: Folgiero (Fincantieri), sempre pronti a qualsiasi collaborazione con Tkms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri è “sempre pronta a qualsiasi collaborazione” con Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), comparto navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. È quanto affermato dall'amministratore delegato della stessa Fincatieri, Pierroberto Folgiero, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In questo modo, l'Ad ha risposto a una domanda sui piani di Thyssenkrupp per la vendita di Tkms e sulla possibile acquisizione di questa società da parte del suo gruppo. In particolare, Folgiero ha dichiarato: “Abbiamo due aziende che vanno bene insieme e una cooperazione che si è dimostrata valida”. Da un punto di vista industriale, ha aggiunto l'Ad, “qualsiasi collaborazione tra Tkms e Fincantieri creerebbe nuovi valori”. Folgiero ha quindi sottolineato: “In ogni caso, siamo sempre raggiungibili per Thyssenkrupp, per guardare a possibili transazioni e discuterne”. L'Ad ha poi osservato: “Siamo sempre stati pronti a qualsiasi forma di collaborazione e lo saremo anche in futuro”. Per esempio, Fincantieri e Tkms potrebbero “sviluppare insieme nuove tecnologie”, dalla propulsione a idrogeno alle batterie di nuova generazione e alla soppressione del rumore sott'acqua. Per Folgiero, “vi è molto che si può fare meglio in due che da soli”. L'Ad ha rimarcato che il suo gruppo e Tkms “non solo vanno bene insieme a livello industriale, ma potrebbero anche collaborare molto bene sul piano operativo”. Secondo Folgiero, infine, le due società “si completano alla perfezione negli affari internazionali”. (Geb)