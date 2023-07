Inflazione: Visco, si può contrastare senza finire in recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si può contrastare l’inflazione senza per forza finire in uno stato di recessione. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervisto da “Bloomberg Tv” a margine della riunione del G20 in corso a Gandhinagar in India. “Credo che potremo disinflazionare l'economia senza una recessione", ha detto Visco, secondo cui “c'è il rischio di fare troppo”, arrivando così a “superare anche il nostro obiettivo”. C'è tuttavia, secondo il governatore, anche “il rischio di fare molto poco: dobbiamo quindi essere bilanciati e prendere le decisioni in base alle informazioni a disposizione", ha aggiunto il governatore. (Res)