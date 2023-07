Imprese: Corradini d'Arienzo (Simest), servono investimenti in sostenibilità, innovazione digitale e competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono investimenti in sostenibilità, innovazione digitale, ma anche competenze. Le persone sono centrali ed è fondamentale avere percorsi di specializzazione. Lo ha detto l’amministratore delegato di Simest, Regina Corradini d’Arienzo, intervenendo all’evento “La Farnesina a sostegno delle imprese: l’evoluzione della finanza agevolata per l’internazionalizzazione” a Roma. “Tra i bisogni c’è anche quello di identificare mercati strategici. E’ importante ricordare anche la tracciabilità delle filiere. Tante piccole e medie imprese sono l’ossatura delle filiere. La tracciabilità dei finanziamenti è molto importante”, ha detto, illustrando il fondo 394. La misura conta “più di 4 miliardi”, un tasso dello 0,4 per cento “perché dobbiamo dare strumenti che diano sostegno in un momento di tassi alti”. “Ogni intervento potrà arrivare fino a 5 milioni e la durata è di sei anni", ha aggiunto. (Res)