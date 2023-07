Consumi: Svimez, +1,1 per cento nel 2023 al Sud contro +1,7 per cento Centro-Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime della Svimez, nel 2023 i consumi delle famiglie dovrebbero crescere più lentamente nel Mezzogiorno (+1,1 per cento contro +1,7 per cento del Centro-Nord) - mantenendosi su tassi di crescita tra i cinque e i sette decimi di punto percentuale inferiori al Centro-Nord anche nel biennio successivo - a causa della più sostenuta dinamica dei prezzi. Sono alcuni dei dati, con le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull’economia e la società del Mezzogiorno, che sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la presidenza del Consiglio, dal direttore della Svimez Luca Bianchi. Alla presentazione sono intervenuti il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Svimez, Adriano Giannola. Complessivamente, nel triennio di previsione, gli investimenti dovrebbero crescere in maniera più pronunciata nel Mezzogiorno, grazie ai ritmi di crescita del 2024-2025 stimati al di sopra della media delle regioni centro-settentrionali. D’altra parte, la Svimez stima una composizione dell’espansione degli investimenti disomogenea tra le due macroaree. Si valuta che nel Mezzogiorno cresceranno più velocemente gli investimenti in costruzioni, nel Centro-Nord quelli in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (più direttamente orientati a sostenere la capacità produttiva).(Rin)