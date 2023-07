Regno Unito: approvata in Parlamento legge su immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto legislativo sull'immigrazione clandestina del Regno Unito sta per diventare legge, dopo che ieri sera il governo ha approvato una serie di emendamenti proposti alla Camera dei Lord. I voti dei Lord sono arrivati dopo che il governo ha ribaltato i nove emendamenti alla Camera dei Comuni per rimandare il disegno di legge alla camera alta. Il disegno di legge dovrà ora ricevere il via libera del re Carlo III per diventare ufficialmente legge. L'Illegal Immigration Bill conferisce al ministero dell'Interno il potere di trattenere e deportare rapidamente qualsiasi migrante che arrivi illegalmente nel Regno Unito nella propria nazione d'origine o in un paese terzo, come il Ruanda, pratica che è soggetta a un ricorso legale presso la Corte suprema.(Rel)