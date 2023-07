Sardegna: Salvini (Lega) incontra Solinas, solleciterò miglioramento linee telefoniche e web dell'Isola - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Questa mattina il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha incontrato il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. È stata l’occasione per fare il punto della situazione infrastrutturale dell’isola. Tra le altre cose, Salvini ha ribadito di voler sollecitare le compagnie telefoniche per migliorare la qualità di connessioni e linee in tutta la Sardegna.(Rsc)