Maltempo: Figliuolo, Emilia-Romagna è food-valley italiana

- In Emilia-Romagna “l’agricoltura è uno dei settori trainanti, la food-valley italiana e avrà la massima attenzione”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, generale Francesco Figliuolo, in audizione in commissione Ambiente alla Camera. “La mia prima riunione è stata con il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e c’erano tutte le associazioni del mondo dell’agricoltura”, ha concluso Figliuolo. (Rin)