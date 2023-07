Imprese: Corradini d'Arienzo (Simest), novità assoluta del fondo 394 è il sostegno alle filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità assoluta del fondo 394 è il sostegno alle filiere. Lo ha detto l’amministratore delegato di Simest, Regina Corradini d’Arienzo, intervenendo all’evento “La Farnesina a sostegno delle imprese: l’evoluzione della finanza agevolata per l’internazionalizzazione” a Roma. “Non saranno solo sostenute le imprese che sono già campioni di internazionalizzazione ma tutte le Pmi che sono vitali per la nostra internazionalizzazione”, ha detto. “Il fondo 394 si è concentrato anche sull’identificazione di specifiche geografie strategiche. E’ importante intensificare gli interessi diretti verso aree quali i Balcani. Come Simest abbiamo aperto una sede a Belgrado a fine giugno”, ha ricordato. (Res)