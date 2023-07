Inflazione: Visco, serve prudenza in termini di politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria prudenza in termini di politica monetaria. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervisto da “Bloomberg Tv” a margine della riunione del G20 in corso a Gandhinagar in India. Dobbiamo essere “pazienti per la politica monetaria e prudenti per le azioni e gli effetti delle nostre politiche", ha affermato Visco che si è detto in disaccordo con chi contesta le previsioni sull'inflazione della Banca centrale e il suo successivo operato. "Le proiezioni sono state dovute all'esplosione dei prezzi del gas che sono state una conseguenza dell’inattesa guerra in Ucraina", ha spiegato Visco. (Res)