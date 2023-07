Torino: primo semestre da record per l'aeroporto, oltre 2,26 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Torino continua ad abbattere nuovi record e il risultato del primo semestre 2023 rappresenta un nuovo standard numerico rispetto al passato. Sono stati oltre 2,26 milioni i passeggeri che hanno scelto lo scalo di Caselle: un numero mai registrato in passato. La crescita è stata del +18,7 per cento sui primi 6 mesi del 2022 e in aumento del +12,5 per cento sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid. Inoltre, giugno 2023 è stato il miglior mese di giugno della storia dell'aeroporto con 408.880 passeggeri, in crescita dell'1,4 per cento rispetto al precedente record raggiunto a giugno 2022. Il risultato arriva dopo l'ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto in questi primi 6 mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid.(Rpi)