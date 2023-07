Ue-Cile: firmato memorandum d'intesa su materie prime critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova partnership è incentrata su cinque aree: integrazione delle catene di valore delle materie prime sostenibili, anche attraverso lo sviluppo congiunto di progetti, nuovi modelli di business, promozione e facilitazione dei collegamenti commerciali e degli investimenti; cooperazione per la ricerca e l'innovazione lungo le catene di valore delle materie prime, anche per quanto riguarda la conoscenza dei minerali e la minimizzazione dell'impronta ambientale e climatica; cooperazione per sfruttare i criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e allinearsi agli standard internazionali; sviluppo di infrastrutture dure e morbide per lo sviluppo dei progetti, riducendo al minimo l'impatto ambientale e climatico; rafforzamento delle capacità, dell'istruzione e della formazione professionale e dello sviluppo delle competenze lungo le catene di valore delle materie prime sostenibili, in conformità con gli standard internazionali del lavoro. (segue) (Beb)