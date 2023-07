Ue-Cile: firmato memorandum d'intesa su materie prime critiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come passo successivo, si legge nella nota, l'Ue e il Cile si sono impegnati a sviluppare una tabella di marcia operativa dopo la firma del memorandum d'intesa. Il piano comprenderà azioni di cooperazione che saranno portate avanti dalle parti interessate degli Stati membri dell'Ue e del Cile, e sarà sostenuta dall'agenda di investimenti Global Gateway dell'Ue per l'America Latina e i Caraibi. "È un grande piacere per me assistere alla firma di questo partenariato. Il Global Gateway sarà uno dei principali motori del nostro partenariato in evoluzione. Siamo affini, condividiamo gli stessi valori e siamo partner per diventare attori globali di primo piano nel settore dell'energia pulita e della transizione digitale", ha dichiarato la presidente della Commissione europea. (Beb)