Sud: Svimez, partecipa attivamente a ripartenza biennio 2021-2022

- Nel 2022 l’economia italiana ha registrato un tasso di crescita di due decimi di punto superiore alla media europea (+3,7 contro +3,5 per cento), confermandosi tra le più reattive economie europee nel post-Covid. Confermando l’inedita reattività nella fase di ripresa post-Covid, il Mezzogiorno ha partecipato attivamente alla crescita nazionale anche nel 2022, registrando uno standard di crescita "europeo" (+3,5 per cento). Sono alcuni dei dati, con le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull'economia e la società del Mezzogiorno, che sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la presidenza del Consiglio, dal direttore della Svimez, Luca Bianchi. Alla presentazione sono intervenuti il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Svimez, Adriano Giannola. Complessivamente, nel biennio 2021-2022, l’economia del Mezzogiorno è cresciuta del 10,7 per cento più che compensando la perdita del 2020 (-8,5 per cento). Nel Centro-Nord, la crescita del 2021-2022 è stata leggermente superiore (+11 per cento), ma ha fatto seguito a una maggiore flessione nel 2020 (-9,1 per cento). Va tuttavia considerato che il Prodotto interno lordo del Mezzogiorno, nonostante la ripresa sostenuta, rimane ancora di oltre sette punti al di sotto del livello del 2008, da quando ha preso le mosse una lunga stagione di ampliamento dei divari territoriali.(Rin)