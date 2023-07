Corea del Sud-Thailandia: sequestrato quantitativo di droga sufficiente per 2,15 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità doganali della Corea del Sud e della Thailandia hanno condotto tra marzo e giugno un’operazione che ha portato al sequestro di 72 chili di droghe illegali, una quantità sufficiente a essere usata da 2,15 milioni di persone. Lo riporta l’agenzia di stampa “Yonhap” citando un comunicato del Servizio delle dogane della Corea (Kcs). Gli agenti hanno intercettato 47 chilogrammi di yaba, una combinazione di metanfetamina e caffeina, 12 chili di metanfetamina e altri tipi di sostanze che i contrabbandieri hanno cercato di far entrare in Corea del Sud almeno 49 volte: in 25 casi via posta, in 20 via nave e in quattro via aerea. Il quantitativo di narcotici sequestrato è pari a tre volte quello confiscato nel corso della prima operazione congiunta condotta dalle due agenzie, un anno fa. I traffici di droga dalla Thailandia e altri Paesi del sud-est asiatico verso la Corea del Sud sono fortemente aumentati negli ultimi anni, così come quello di contrabbandieri arrestati dalle autorità di Seul. Thailandia e Corea del Sud hanno deciso negli ultimi anni di condurre operazioni congiunte contro il traffico di droga su basi regolari attraverso ispezioni speciali. Nei primi quattro mesi di quest’anno l’agenzia doganale di Seul ha sequestrato 213 chili di narcotici, il 32 per cento in più rispetto allo scorso anno.(Git)