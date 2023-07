Imprese: Zoppas (Ice), più esportazioni garantiscono più posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più esportazioni significa più economia in Italia e più posti di lavoro. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Ice, Matteo Zoppas, intervenendo all’evento “La Farnesina a sostegno delle imprese: l’evoluzione della finanza agevolata per l’internazionalizzazione” a Roma. “Quello che noto è che c’è grande disponibilità di tutti gli agenti del Sistema Paese a lavorare insieme. Un esempio per tutti è l’azione sull’Emilia Romagna, dove abbiamo trovato insieme soluzioni per state vicini alle aziende colpite dalle alluvioni”, ha detto Zoppas. (Res)