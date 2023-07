Lavoro: Svimez, in Italia circa tre milioni lavoratori al di sotto dei 9 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime Svimez risultano circa 3 milioni di lavoratori al di sotto dei 9 euro in Italia, pari al 17,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti (esclusa la Pubblica amministrazione): circa 1 milione nel Mezzogiorno (pari al 25,1 per cento degli occupati dipendenti) e circa 2 milioni nelle regioni del Centro-Nord (15,9 per cento degli occupati dipendenti). Sono i dati, con le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull'economia e la società del Mezzogiorno, che sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la presidenza del Consiglio, dal direttore della Svimez, Luca Bianchi. Alla presentazione sono intervenuti il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Svimez, Adriano Giannola. (Rin)