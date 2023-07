Governo: Fazzolari, con questa opposizione andremo avanti a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario con delega all'Attuazione del programma di governo, in un'intervista a "Libero" dice che "con la premier Meloni l'Italia può tornare la grande Nazione ricca e prospera che è sempre stata. Fra mille difficoltà siamo già riusciti a dare un'impronta. Riconosciuta dagli italiani. Era stato raccontato che questa compagine avrebbe portato disastri economici e instabilità sui mercati. E invece la sensazione che tutti hanno è di grande solidità". "Un segnale - aggiunge - ben recepito anche a livello internazionale: da chi deve poi scommettere o meno sull'Italia". Quanto ai prossimi nove mesi: "Non mi appassionano le scadenze perentorie solo per 'dimostrare' di saper realizzare. A noi quello che serve prima di tutto è: normalità. Perché viviamo, dai tempi della fine della Prima Repubblica, una continua transizione. Vogliamo mettere fine a questa infinita fase e tornare a ragionare con una visione di lungo periodo". Domani sarà l'anniversario della strage di via D'Amelio. Le opposizioni si stanno aggrappando alla polemica nata dalle parole di Carlo Nordio sul concorso esterno per mafia per mettere in dubbio addirittura la vostra adesione ai valori di Paolo Borsellino: "Noi non prendiamo lezioni di lotta alla mafia da nessuno. Non esiste una forza politica che ha contrastato la mafia con la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e Fd'I da quando esiste". (segue) (Res)