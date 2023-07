Governo: Fazzolari, con questa opposizione andremo avanti a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario trova inoltre "veramente sconveniente tirare in ballo, per beghe politiche, il contrasto alla mafia: questo non aiuta né lo Stato né la lotta alla mafia. Con questo governo sono stati arrestati diversi boss ricercati da anni. È merito nostro? È complicato da stabilire. Non è il governo che arresta i mafiosi. Però mettiamola così: i servitori dello Stato sanno che hanno il governo dalla loro parte. E non è sempre stato così". La premier ha assicurato che non ha alcuna intenzione di partecipare alla 'guerra dei trent'anni' fra politica e magistratura: "L'Italia deve tornare un Paese normale. In un Paese normale, le leggi vengono realizzate dai rappresentanti eletti dal popolo. E poi la magistratura le applica. Ciò che si reputa normale oggi, invece, è un'anomalia: ossia che la magistratura possa entrare nella fase di formazione delle leggi di riforma della giustizia. Ecco, non credo che gran parte della magistratura condivida tale impostazione". "Anche alla luce di ciò - conclude Fazzolari - ascolteremo tutti ma abbiamo il dovere di mettere ordine in un sistema che, come dimostra la bassa fiducia dei cittadini nella magistratura, troppo a lungo ha deluso". (Res)