Ue: Tajani, non si può governare con Le Pen

- Il segretario di Forza Italia, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al "Foglio" spiega che "l'Europa non è l'Italia. Avere in Europa, dopo le prossime elezioni, una maggioranza che rispecchi fedelmente gli equilibri che ci sono nel nostro paese è contro i numeri e anche contro la realtà". "E' non è reale - continua - pensare che ci sia qualcuno in Europa, compreso il centrodestra, che possa governare un giorno con la Le Pen o con Alternativa per la Germania (AfD). E se si vuole evitare che la prossima maggioranza europea sia dominata dai socialisti penso possa essere utile ragionare su uno scenario simile a quello che anni fa mi portò a essere presidente del Parlamento europeo: unire conservatori e liberali. Non si tratta di fare polemiche. Si tratta di osservare i fatti". Il partito di Le Pen e quello dell'AfD sono tuttavia partiti alleati in Europa con il partito del suo collega vice premier Matteo Salvini: "Non vedo un problema in Europa con Salvini, e con la Lega. Anzi. Vedo un problema con l'AfD e con Le Pen". (segue) (Res)