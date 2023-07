Ue: Tajani, non si può governare con Le Pen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro non nasconde poi qualche preoccupazione sulla Banca centrale europea: "Nei confronti della Bce abbiamo grande rispetto e ne ribadiamo l'indipendenza ma è anche lecito fare osservazioni. Sulle scelte fatte sulla lotta all'inflazione, che proviene dal costo delle materie prime laddove negli Stati Uniti invece proviene da una situazione economica molto favorevole, penso vi sia un problema sottovalutato. Non sono sicuro che l'azione della Bce stia avendo un effetto positivo sull'economia". "Ho paura - aggiunge - che possa spaventare i cittadini, far diminuire i consumi, disincentivare gli investimenti. Lo dico da europeista, con rispetto assoluto, ma è un tema che non possiamo non affrontare", ha concluso Tajani. (Res)