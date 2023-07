Giustizia: Tajani, basta processo mediatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Forza Italia, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al "Foglio" dice che "occorre creare nuove regole per rafforzare il nostro stato di diritto. Penso alla separazione delle carriere. Penso alle norme che regolano le intercettazioni. L'immagine perfetta per descrivere cosa dovrebbe essere la giustizia è quella della bilancia. I due piatti, l'accusa e la difesa, dovrebbero essere sullo stesso piano. E al centro dovrebbe esserci un giudice imparziale, non schiacciato su un piatto o sull'altro". La separazione delle carriere servirà a questo: "A dare maggiore indipendenza al giudice - e sapeste quanti giudici conosco che chiedono al governo di andare avanti su questa strada. E a dare maggiori garanzie al cittadino - e avere un sistema giudiziario dove il peso che viene dato all'accusa è superiore a quello dato alla difesa è un problema enorme". E qui, osserva Tajani, c'entrano anche le intercettazioni: "Le intercettazioni, penso a quelle irrilevanti, sono un ingrediente del processo mediatico. Il processo mediatico trasforma in colpevoli fino a prova contraria chiunque finisca all'interno di quel meccanismo. Smettere di alimentare questa deriva è un modo per onorare la nostra Costituzione". (segue) (Res)