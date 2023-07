Giustizia: Tajani, basta processo mediatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al giornalista che pubblica un'intercettazione irrilevante: "Prima ancora del giornalista, il problema è chi sceglie di trascrivere un'intercettazione irrilevante. Ma qui, ovvio, c'è anche un tema di deontologia: se un'intercettazione è palesemente calunniosa, la deontologia di un giornalista dovrebbe suggerire di non pubblicare quell'intercettazione. Il mestiere del cronista è cruciale per il nostro paese. Non si può diventare una buca delle lettere. Per questo senso la riforma Nordio va nella giusta direzione: avere indagini segrete fino alla richiesta di rinvio a giudizio significa fare un passo verso una stagione in cui non basta un'accusa per essere considerati colpevoli fino a prova contraria". Il ministro Nordio parla anche di argomenti che non riguardano l'attività di governo: "Non vedo nessuno scandalo nell'avere un ministro che mette a disposizione degli interlocutori la sua conoscenza oltre che la sua professionalità. So che viviamo nella società degli screenshot, dove ogni cosa può essere decontestualizzata e utilizzata dunque fuori contesto per generare polemiche, ma le attenzioni critiche ricevute da Nordio mi sembrano strumentali", ha concluso Tajani. (Res)