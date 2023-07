Iraq: voli sospesi negli aeroporti di Erbil e Sulaymaniyah, nel Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità federale dell’aviazione civile dell’Iraq ha sospeso i voli da e verso gli aeroporti di Erbil e Sulaymaniyah, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, per diverse ore, fino alla tarda serata di ieri, inizialmente senza fornire spiegazioni. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, la regione è stata teatro di “esercitazioni militari”, ma le fonti non hanno menzionato chi le stesse conducendo. Solo un corrispondente di “Rudaw”, Behrouz Feyredoun, ha suggerito, successivamente, che le esercitazioni fossero state effettuate dalla Coalizione internazionale a guida Usa. Da parte sua, il ministro dei Trasporti della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Anu Jawhar, ha dichiarato che “l’Autorità federale dell’aviazione civile ha sospeso i voli per diverse ore, senza fornire spiegazioni”, assicurando che non c’era alcun rischio legato alla sicurezza o a disservizi di natura amministrativa. Ieri sera, qualche ora dopo la ripresa dei voli nei due aeroporti, l’agenzia di stampa irachena “Shafaq” ha riferito, citando “una fonte della sicurezza”, che “tre droni non identificati, di cui non si sa se siano statunitensi o turchi, sono stati avvistati dai radar della difesa aerea negli aeroporti di Erbil e Sulaymaniyah”, all’interno dello spazio aereo della Regione autonoma curda. L’Autorità federale dell’aviazione civile avrebbe dunque preso la decisione di sospendere i voli di linea per garantirne la sicurezza e preservare l’incolumità dei passeggeri. Una volta ripresi i voli in entrambi gli aeroporti, dopo la mezzanotte di ieri, ora locale, la stessa autorità ha assicurato che “non vi sono rischi per la sicurezza né guasti tecnici o disfuzionamenti amministrativi”, che i passeggeri il cui volo era stato cancellato avrebbero potuto contattare le compagnie aeree per ottenere un nuovo biglietto o per chiedere il rimbors di quello precedentemente acquistato. (Res)