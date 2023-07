Turismo: Santanché, bisogna trattare il settore come un'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, sta facendo il giro dei sette mari per raccontare la mondo il 'valore Italia', Daniela Santanchè è al timone del turismo che va col vento in poppa ma deve fare attenzione agli scogli della burocrazia, alle secche della politica, ad ataviche incrostazioni che non hanno sin qui consentito al settore di mettere a terra tutto il potenziale economico. Da lunedì, coni provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri, il ministro del Turismo è alla guida dell'industria delle vacanze. "Mi sento investita da una grande responsabilità siccome è un settore così importante e non posso eludere di dare il massimo del mio impegno - confessa la ministra a "La Verità" - È una sfida sull'occupazione per tantissimi giovani. È una sfida per il Pil e per il bene del Paese. Sono certa che darò il meglio di me". Ma non l'ha turbata la richiesta di dimissioni, il clamore che si è fatto attorno a lei: "Io vado avanti e certo non è nelle mie disponibilità decidere il che fare. Però non capisco da cosa mi dovrei difendere. Io sono prima di tutto un cittadino e non partecipo ai processi mediatici e per me la verità è quella dei tribunali. Ricordo che comunque, a oggi, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Ho fiducia nella giustizia, vediamo". Quanto al provvedimento più significativo approvato dal governo: "Intanto quello sulle guide turistiche che da dieci anni aspettavano una regolamentazione. Il provvedimento che abbiamo assunto è sia per combattere l'abusivismo dilagante, sia per la formazione. Le guide turistiche sono molto importanti perché sono il nostro biglietto da visita. Ma devono essere professionali. Perciò abbiamo fatto un provvedimento nazionale, uguale per tutti". (segue) (Res)