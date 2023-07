Turismo: Santanché, bisogna trattare il settore come un'industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra osserva inoltre che "tutti, a parole, hanno sempre convenuto che il turismo doveva essere il nostro petrolio. Quindi bisogna trattare il turismo come un'industria partendo, prima di tutto, da una visione complessiva perché le sfide che ci aspettano sono tantissime se vogliamo tornare sul podio delle destinazioni più premiate dalla domanda. Le sfide sono in termini di richiesta di qualità, ma anche di nuovi prodotti turistici. L'Italia non può andare avanti solo con Venezia-Firenze-Roma-Napoli, bisogna allargare l'offerta sul territorio e qualificarla". Insomma, per dirla alla francese: un'Italia à la carte: "La mia idea è che noi dobbiamo allargare l'offerta e la qualità dei servizi. C'è il turismo esperienziale che va promosso, ci sono il cicloturismo e il mototurismo, le ippovie. Insomma, c'è un'Italia intera da mettere a sistema per generare valore dal turismo e per destagionalizzare. Se allunghiamo la stagione, possiamo stabilizzare chi lavora in questo settore e soprattutto i giovani. Tutti elementi del nostro piano industriale in cui abbiamo anche un cronoprogramma per fissare i tempi degli interventi", ha concluso Santanché. (Res)